Campionato spezzatino e Lube in missione Champions: oggi partenza alla volta di Maaseik

CIVITANOVA - La terz’ultima giornata del girone di andata, iniziata il 22 novembre con l’anticipo tra Perugia e Padova, proseguito l’altro ieri con Cisterna-Lube e Taranto-Piacenza, si concluderà solo oggi. In programma sfide che interessano particolarmente i cucinieri saliti momentaneamente al quarto posto in classifica. La sfida a distanza per la quarta piazza è con Monza che oggi scenderà in campo a Catania. Anche se le partite vanno giocate, i brianzoli sono avvantaggiati dal calendario che propone loro sfide contro Padova, in casa e a Cisterna, oltre a quella odierna in Sicilia. La Lube, invece tra sette giorni sarà impegnata a Piacenza, attuale terza forza del campionato e chiuderà il girone il 26 alle 15,30 ospitando Verona, stranamente relegata in posizioni di classifica che non rendono onore ai ragazzi di coachStoytchev.

Sulla carta nella corsa per il quarto posto contro Monza e Milano, terza incomodo, la Lube appare svantaggiata anche perché i cucinieri hanno anche un importante appuntamento con la Champions. Oggi partiranno direzione Belgio. A Maaseik, martedì, sono attesi da un match insidioso. I belgi sono rinfrancati dal successo in Romania in una sorta di spareggio contro il Galati per non essere la cenerentola del girone E.

Con tanto entusiasmo attendono la capolista Lube. Completerà l’ultima giornata del girone la partita tra Galati e Praga, in calendario il 14.

Tornando alle cose di casa Lube i ragazzi di Chicco Blengini sono reduci dalla buona prova di Cisterna dove nell’ottima prova collettivo si sono esaltati sia Zaytsev che il libero Fabio Balaso. Con i servizi dello schiacciatore e le difese di tutta la squadra che ha preso d’esempio il libero che ormai è, utilizzando il soprannome che gli è stato affibbiato, una vera e propria macchina di difesa la Lube ha demolito il tentativo di reazione dei padroni di casa. Coach Blengini ha utilizzato anche le forze della panchina: Motzo per le battute, Diamantini e Yant per far rifiatare chi era partito titolare, nella fattispecie Anzani e Nikolov per tenere un pò tutti gli effettivi sugli scudi. Balaso non si schernisce quando riceve i complimenti e ribalta sulla squadra , e sulla voglia di riscatto, i meriti per il successo.

«Era importante riscattare la sconfitta contro Trento – ha detto Fabio Balaso – dopo aver giocato due set con grande intensità anche grazie al servizio ed al gioco in difesa, nel terzo set c’è stato un passaggio a vuoto perché Cisterna ha avuto una battuta molto efficace mentre noi, dall’altra parte della rete, in quei frangenti non siamo riusciti a tenere botta in seconda linea, con la ricezione ma anche nella fase di difesa, perché su alcuni palloni potevamo sicuramente fare meglio. Ora subito testa alla sfida della prossima settimana valida per la Champions League».