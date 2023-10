CIVITANOVA - C’è ancora tanto da fare, ma lo sapevamo», è un Chicco Blengini molto schietto nell’analizzare la sconfitta nella gara di esordio. «Per vincere questa partita - prosegue - avremmo dovuto fare meglio molte cose. Ci siamo andati vicini nel primo e nel terzo set però non basta per il livello che chiede questo campionato. Molte squadre si sono avvicinate alle migliori e Monza è una di queste. Sappiamo che c’è tanto da fare, aldilà del risultato. Non puoi pensare di vincere una partita di questo tipo quando fai così tanta fatica su alcune cose».

Non è il caso di fare drammi per capitan De Cecco...

«Non è l’inizio che volevamo ma essendoci trovati otto giorni fa ce lo aspettavamo - ha detto De Cecco - dbbiamo ancora delle cose da sistemare. A tratti abbiamo giocato bene, loro sono stati più forti. Complimenti a Monza, noi dobbiamo continuare a lavorare e a crescere con i nostri tempi. Chi gioca meglio a pallavolo vince e loro oggi hanno meritato. Noi abbiamo avuto le nostre chances e non ne abbiamo approfittato. Un inizio di campionato complicato, ci aspetta Padova e poi la Supercoppa, dobbiamo voltare subito pagina ed essere pronti». Ivan Zaytsev si dice dispiaciuto anche per i tifosi. «Speravamo di iniziare meglio, anche per i nostri tifosi - ha detto Zaytsev - Monza ci ha messi in difficoltà. Secondo me non siamo riusciti a trovare delle contromisure concrete nella fase break e nei momenti di attacco ci è mancato qualcosa, ora è importante ripartire perchè abbiamo due appuntamenti importanti. Siamo sempre arrivati intorno al 20 molto vicini a loro, poi ci è mancato qualcosa per chiudere il set. Se avessimo vinto almeno 1 set forse avremmo avuto un po’ di carica in più. E’ normale comunque che manchi il ritmo partita e quella sorta di “cattiveria mentale” che contraddistingue la Lube»