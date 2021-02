La Lube presenta Blengini: «C'è poco tempo ma possiamo farcela»

CIVITANOVA - Con una conferenza stampa in modalità "da remoto", su Zoom, la Lube Civitanova ha presentsato oggi il nuovo allenatore Gianlorenzo Blengini, che sarà anche ct azzurro fino alla conclusione del torneo olimpico, e che aveva già allenato la Lube dal 2015 al 2017. Blengini prende il posto di Fefè De Giorgi, evidentemente "scaricato" da parte della squadra. Il nuovo tecnico ha parlato del suo ritorno in biancorosso, degli obiettivi principali e delle priorità.

«Con poco tempo a disposizione – ha sottolineato Blengini - devo centrare le giuste priorità su cui intervenire per consentire a una squadra di valore di esprimersi al massimo del suo potenziale. La quotidianità in palestra, gli allenamenti e le partite sono la vita per un allenatore. Lo scorso anno è stato anomalo e questo ha accentuato il desiderio di tornare in palestra. Cosa mi mancava? La pressione dei match, degli appuntamenti e dei risultati importanti. Mi nutro di questi aspetti perché significa che sto facendo qualcosa di importante. In questa Cucine Lube i giocatori hanno già vinto molto, la chiave può essere la fiducia per massimizzare le potenzialità, sia dei singoli che del gruppo. Il mio sarà un approccio onesto e sincero con i ragazzi perché il confronto e l’accettazione sono alla base della soluzione di tutti i problemi. Nella dinamica di una squadra vanno spazzati via i dubbi. Ci attendono traguardi importanti. La squadra lavora da tanti mesi visto che la stagione è iniziata in anticipo. Ora siamo nella fase più attesa del Campionato. Il tempo è minimo, ma ho due vantaggi: il roster ha grande qualità, non solo i titolari, il tutto con una società alle spalle molto organizzata e capace di favorire l’ottimizzazione delle nostre risorse».

