COLMURANO Era a bordo del suo trattore quando improvvisamente il mezzo, forse a causa di un malfunzionamento, prima è andato a scontrarsi contro la sua auto in sosta e poi si è ribaltato su un greppo, schiacciandolo. Non c’è stato nulla da fare per Agostino Seri, per gli amici “L’americano’’, ex commerciante di 77 anni di Colmurano.



La ricostruzione



L’anziano è morto poco dopo l’incidente, a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Erano le 18.15 circa di ieri quando si è verificata la tragedia in contrada Coste, a Colmurano, in una zona lungo la strada che dal paese conduce a Tolentino. L’uomo stava lavorando con il trattore sul suo campo, vicino alla stalla dove custodisce i cavalli, quando si è verificato l’incidente. Un ragazzo che era con lui ha dato l’allarme e ha chiamato gli operatori del 118 di Macerata. Sul posto nel giro di pochi minuti è giunta l’ambulanza. Il medico ha fatto tutto il possibile per salvarlo, ma ogni tentativo è stato vano. Era stata allertata anche l’eliambulanza, atterrata in un terreno vicino al luogo dell’incidente, purtroppo però il suo intervento non è stato necessario. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino che hanno estratto il corpo dell’uomo, alzando il trattore con una gru. Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Tolentino per effettuare i dovuti accertamenti finalizzati a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Ieri sera la salma è stata restituita ai familiari (i funerali ancora non erano stati fissati). Agostino Seri era molto conosciuto a Colmurano e Macerata. Aveva gestito con la moglie in passato un negozio di mercerie in corso Cavour, nel capoluogo di provincia, vicino ai cancelli. Si era poi dedicato alla campagna e in particolare alla struttura di Colmurano in cui accudiva i cavalli, in contrada Coste. Prima abitava a Macerata. Agostino Seri lascia due figli: l’editore, poeta e scrittore Alessandro, e Paola, che abitano a Macerata, e il fratello Silvio, che vive a Colmurano.



Il ricordo



«Era una persona molto conosciuta - racconta il sindaco Mirko Mari – e benvoluta da tutti. In passato lo si vedeva in paese in groppa al cavallo o con il calesse. Lo si incontrava in giro a prendere il caffè con stivali e grandi cappelli. L’amministrazione comunale si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore». Tantissimi gli attestati di cordoglio pervenuti ai familiari nella serata di ieri.