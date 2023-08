ANCONA - I finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Ancona dal 12 al 16 agosto hanno intensificato la presenza lungo tutto il litorale marchigiano. Nel corso del servizio di controllo sono stati impegnati complessivamente 24 assetti navali. Il pattugliamento è stato finalizzato al controllo del rispetto della normativa di settore, con particolare riguardo alla sicurezza della navigazione ed alla tutela della balneazione, e dell’ambiente marino. Sul tratto di mare tra Senigallia e Numana sono state concentrate le maggiori attività operative, con particolare riguardo anche alla baia di Portonovo, dove i finanzieri hanno elevato 4 verbali per la violazione della distanza minima di navigazione dalla costa.

APPROFONDIMENTI SPACCIO Marijuana in giardino e serra in casa: denunciato a Urbisaglia I CONTROLLI Blitz anti abusivi in spiaggia ad Ancona, la Finanza maximulte a 42 ambulanti: sequestrati 12mila articoli L'OPERAZIONE Artigiani, parrucchieri e carrozzieri ma senza aver mai pagato le tasse: in 18 "beccati" dalla Finanza

Riscontrate irregolarità

L’attività, nel solo ponte di Ferragosto, ha consentito di identificare 60 soggetti e controllare 25 imbarcazioni da diporto, riscontrando diverse irregolarità in materia di polizia marittima. Nell’ambito del piano di potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo è stata impiegata, in maniera continuativa al porto di Marina dei Cesari di Fano (PU), una vedetta della Stazione Navale di Ancona, con lo scopo di assicurare un presidio più efficace e reattivo nella fascia costiera più a nord della circoscrizione di servizio ad alta vocazione turistica. Da ultimo è stato dispiegato un articolato dispositivo navale, composto da 2 mezzi ed 8 militari, anche in occasione dell’approdo nel porto di Ancona della Motonave Humanity I con a bordo 106 migranti.