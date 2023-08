Marijuana in giardino e serra in casa: denunciato a Urbisaglia

URBISAGLIA - Il via vai e altri segnali facevano sospettare qualcosa di poco chiaro, anche perchè in quel giardino di una casa a Urbisaglia cresceva una pianta di marijuana. Nascosta, ma a cielo aperto. Così i finanzieri del nucleo di Macerata hanno deciso di perquisire la casa. Dove hanno trovato una vera e propria serra per la produzione di marijuana indoor.