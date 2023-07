Artigiani, parrucchieri e carrozzieri ma senza aver mai pagato le tasse: in 18 "beccati" dalla Finanza

Nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce, nell’ultimo bimestre sono state individuate, in distinti interventi, 18 attività commerciali prive di autorizzazioni e «totalmente sconosciute al fisco». Evasori di tasse, dunque.

Nel mirino dei Finanzieri della Compagnia di Gallipoli e della Tenenza di Tricase, sono finiti soggetti economici (tra cui meccanici, carrozzieri e parrucchieri) residenti nel Sud Salento, in particolare a Gallipoli, Matino, Racale, Collepasso, Specchia, Presicce-Acquarica, Alessano, Castro e Ugento Lido Marini. Per le violazioni riscontrate, gli imprenditori abusivi sono stati segnalati all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione della relativa posizione fiscale.