Fisco, da oggi scadenze e rate sullo smartphone con l'App Io: i messaggi personalizzati. Cosa cambia

Fisco: rimborsi in arrivo, scadenze, rate, comunicazioni non recapitate e altri avvisi personalizzati. Da oggi l'Agenzia delle Entrate introduce un nuovo sistema per avvisare i cittadini con un messaggio personalizzato su IO, l'App dei servizi pubblici sviluppata e gestita da PagoPA. Lo annuncia una nota congiunta nella quale si sottolinea come «diventi ancora più semplice tenersi aggiornati e non dimenticare date e adempimenti fiscali.

Fisco, le scadenze via app

L'app IO consente di ricevere in un'unica app sul cellulare, i messaggi del Fisco insieme a quelli delle altre amministrazioni, locali e nazionali, accreditate al servizio. Rimborsi in arrivo, scadenze di contratti, adempimenti e rate, comunicazioni non recapitate: sono alcuni dei messaggi in forma semplice e chiara che l'Agenzia delle Entrate invierà ai cittadini sulle questioni fiscali di maggior interesse.

L'App Io, come scaricarla sul telefonino

L'app dei servizi pubblici «IO» è disponibile gratuitamente negli store iOS e Android. Per poterla utilizzare è necessario effettuare il login con carta d'identità elettronica (Cie) o con Spid. L'uso dell'app come canale di comunicazione permette di eliminare il ricorso agli sms e alle email, che possono prestarsi con più facilità a campagne di phishing.