Pesca grossa di granchi blu nel Salento: a Ugento un esemplare di 44 centimetri

Pesca grossa di granchi blu nel Salento. Lui è Alessio Colitti giovane pescatore di 17 anni, originario di Ugento e trasferito a Villanova d'Asti in provincia di Torino e di granchi blu nel Salento ne pesca già da almeno 10 anni.

In questi giorni l'argomento è decisamente di attualità: dopo l'allarme per la presenza della specie nelle acque del Mediterraneo dannosa soprattutto per la fauna marina, mangia infatti tutto ciò che gli capita a tiro, vongole, cozze, crostacei, uova e pesci e avanotti (pesci appena nati), il granchio blu adesso sarà venduto in America grazie all'idea di un'azienda veneziana - la Fratelli Tagliapietra e figli, capofila di una filiera che dall'Emilia Romagna coinvolge le cooperative di pescatori del litorale veneto e del Friuli Venezia Giulia, impegnate nella lotta al crostaceo che sta monopolizzando le coste adriatiche - che lavorerà e confezionerà il prodotto con il marchio dell'azienda. Il primo container con 11 tonnellate di prodotto è partito la settimana scorsa con destinazione Miami, in Florida.

Il ruolo del Governo italiano

Se fino a qualche anno fa serviva una licenza per la pesca del Callinectes Sapidus, questo il nome commerciale della specie, paradossalmente oggi è l'uomo l'unico che può combatterlo - anche a tavola - per difendere i mari dal granchio killer originario della costa orientale degli Stati Uniti (arrivato in Italia nelle acque di zavorra delle navi mercantili).

Ora il Governo italiano ha stanziato 2,9 milioni di euro con il decreto-legge del 7 agosto per incentivare economicamente chi si occupa della cattura e dello smaltimento di questi animali.

La pesca nel Salento

Intanto Alessio, nel suo paese natale nel Salento, passa le sue giornate di pesca a recuperare granchi blu senza alcuna intenzione di venderli. Anzi. Nella giornata di ieri il giovane ne ha pescato uno di 44 centimetri di lunghezza (600 grammi di peso) «non ne vedevo uno di queste dimensioni da almeno 7 anni - ha detto Alessio contattato telefonicamente - Questo tipo di pesca nel Salento non è una novità - ha aggiunto - sono almeno dieci anni che ogni volta che torno qui in vacanza ne pesco circa 50/60 in due-tre ore di pesca».

Che fine fanno?

«Non vendo i granchi - dice - li regalo ai miei numerosi parenti salentini e faccio un sugo che è una meraviglia. È anche più buono dell'aragosta», conclude ridendo.