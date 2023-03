Marcello Vinci, morto a Shanghai a 29 anni. Mistero sulle cause, la mamma: «Aiutateci a capire»

E' giallo sul giovane professionista pugliese, Marcello Vinci, morto a 29 anni a Shanghai, in Cina, nella notte tra il 5 e il 6 marzo scorso. Sulla morte del giovane, che risiedeva in Cina da cinque anni, sembra stiano indagando le autorità locali.

Chi era

Originario di Martina Franca, da sempre con la famiglia risiedeva a Fasano. La madre del giovane, sul profilo Facebook di suo figlio, ha lanciato un appello agli amici di Marcello affinché la contattino se sanno qualcosa in più sulla sua morte, in modo da aiutare le autorità locali a fare luce sulla sua morte.

Lo sfogo del padre

Sui social il dolore del padre di Marcello, Antonio: "Ci sono Angeli in Paradiso e demoni sulla terra, che mi hanno ammazzato il mio piccolo grande uomo. Rip Marcellino".

Il ragazzo, che aveva vissuto con la famiglia a Fasano (Brindisi), si era laureato all'Istituto di studi internazionali con una tesi sul Dragone che veste Made in Italy e nel 2017 si era trasferito in Cina. Dai pensieri postati su Facebook emerge che il ragazzo aveva patito in maniera particolare le restrizioni legate al Covid.

Il 10 novembre scorso, rientrato in Cina dopo un week-end trascorso a casa, in Italia, scriveva: «Mentre voi vivete senza mascherine da anni, io mi preparo a fare l'ennesima quarantena. Tengo a precisare che sono stato rinchiuso 2 settimane tra luglio e agosto, 27 giorni in 30 giorni totali nel mese di settembre, una settimana a ottobre e….avevo finito l'ultima quarantena di 7 giorni 3 giorni fa». In un altro, post, il 6 dicembre 2022, affermava: «L'unico desiderio sotto l'albero è che questo sia il mio ultimo anno in Cina».