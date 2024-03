L'ex Samb Eziolino Capuano per il post Allegri alla Juventus? La quota c'è. Un'altra "suggestione" dei boomakers

Sarà una nuova moda, ma Eziolino Capuano - attuale tecnico del Taranto, in Serie C ed ex allenatore della Samb - viene periodicamente affiancato (si fa per dire) a una big dai bookmakers. Niente di troppo serio, sia chiaro. Eppure la quota c'è. C'era per il Liverpool e c'è per la Juventus. Secondo coloro che disegnano le quote per le scommesse sportive, Capuano sarebbe in lizza per la panchina dei bianconeri, per prendere il posto dell'amico Max Allegri.

Le quote

La quota paga 1.000 volte la giocata. Ergo: con due euro giocati se ne vincerebbero 2mila (a 1,70 la riconferma di Allegri, a 1,85 l'arrivo di Thiago Motta). Tanto per far capire che in realtà è più una suggestione, una quota alta così per mescolare le carte, che un'ipotesi reale. Del resto Capuano, attualmente, allena in Serie C. I bookmakers si divertono: era a 1.000 anche il suo approdo sulla panchina del Liverpool. A Taranto, però, farebbero carte false per trattenerlo: più che un allenatore è diventato un capopopolo. E sogna la B, altro che la Champions.