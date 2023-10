Juventus, Gatti e Milik decidono il derby: Allegri batte il Toro 2-0 e rilancia le proprie ambizioni scudetto

La Juventus torna alla vittoria nel derby e condanna il Torino, in crisi con due punti nelle ultime 4 partite. Primo tempo senza grandi occasioni, sulla falsariga di Bergamo, poi i bianconeri accelerano a affondano i granata con un uno-due micidiale a inizio ripresa. Gatti e Milik (dalla panchina) firmano il successo che consente ad Allegri (cori dei tifosi anche per lui nel finale) di affiancare Trapattoni a quota 13 vittorie nei derby, ma soprattutto il sorpasso in classifica ai danni dell’Inter. Il vantaggio arriva in mischia, su azione di corner.

Azione talmente confusa da richiedere 4 minuti di revisione Var, approfittando dei soccorsi a Bremer. Uscita avventurosa di Milinkovic Savic, il pallone attutito da Tameze arriva a Kean che prova la rovesciata. La difesa granata si oppone alla disperata, ma irrompe Gatti con una doppia conclusione (vincente già la prima) in porta. E’ la scintilla dopo un primo tempo sonnolento, Allegri alza il peso specifico offensivo con Milik al posto di uno spento Miretti trequartista, e il polacco sale immediatamente in cattedra.

Prima impegna Milinkovic Savic con un colpo di testa potente ma smorzato a terra, poi firma il 2-0 sul corner successivo, zuccata vincente approfittando di un’altra uscita scriteriata di Milinkovic Savic.

l Toro è alle corde, non ha le forze e nemmeno le risorse per provare a raddrizzarla. Chiude la partita con un solo tiro in porta, e non mette mai in difficoltà gli avversari, crollando appena la Juve decide di pigiare sull’acceleratore. Nel finale c’è gloria anche per Yildiz, Kean esce contrariato ma Max lo tranquillizza, la Juve gestisce il vantaggio e non rischia più nulla nei 6 minuti di recupero concessi da Massa.