PESARO - Invasione del granchio blu nei mari. La volontà è quella di trasformare una criticità in una opportunità. Nelle Marche inizia da Pesaro, con il parlamentare di FdI Antonio Baldelli, la campagna di promozione del consumo di granchio blu con il leit motiv “Fa bene alla salute, fa bene al mare”.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Blu, quel mostro inedito bello per i film dell’orrore L'INTERVENTO Pesca mirata al granchio blu o si divora anche il mosciolo LO SCHERZO San Benedetto, ma guarda che colpo: altro che granchio blu, il finale è a sorpresa IL CASO Granchio blu, seconda specie nell'Adriatico.

La scoperta al largo delle coste anconetane

Dalle parole ai fatti o meglio ai piatti, quelli del ristorante Polo Pasta & Pizza che ha inserito nel menù anche delle ricette a base del singolare crostaceo e dove si è svolta la conferenza di lancio. «Per le Marche parte da Pesaro, insieme al ristoratore Mario di Remigio e allo chef Michele Poletti, la campagna lanciata dal ministro per l’Agricoltura Francesco Lollobrigida. – dice l’onorevole Baldelli spiegando i capisaldi – La diffusione del granchi blu nei nostri mari sta diventando invasiva e rischia di mettere in forse la sopravvivenza di altre specie con danni importanti all’ecosistema, alla nostra pesca e alla ristorazione. Ecco perché ne promuoviamo il consumo nelle nostre tavole e ristoranti». Il granchio blu tra l’altro possiede un’importante quantità di vitamina B12 per cui l’invito di Baldelli è: «Mangiamo il granchio blu perché fa bene alla salute, fa bene al nostro mare e fa bene alla nostra economia perché contingentando la sua presenza nei mari tuteliamo i pescatori e i nostri ristoratori».

L'invito

Un invito ad inserire sempre più spesso questo crostaceo nella propria offerta come già avviene al Polo Pasta & Pizza. «Lo abbiamo come piatto del giorno e in molte preparazione dove utilizzavamo già granchi nostrani li abbiamo sostituiti con il granchio blu – spiega il titolare del Polo Mario Di Remigio - è il nostro piccolo contributo alla difesa delle nostre coste da questa specie molto invasiva che contribuiamo a contenere nella sua diffusione». Una pietanza nuova e dal buon sapore «I clienti sono curiosi di assaggiarlo perché se ne è parlato molto ma fino ad oggi poco presente nei menù». Anche i costi sono abbastanza contenuti «Direi che il prezzo consigliato – continua Di Remigio - è di circa 12, 13 euro per un primo e 7 o 8 come antipasto alla griglia o al vapore».