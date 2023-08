Ma guarda che colpo: altro che granchio blu, il finale è a sorpresa

SAN BENEDETTO - A San Benedetto il granchio blu ci da un baffo! Ecco il noto marittimo Pietro Ricci che cosa si è inventato per scherzare sui social con i suoi colleghi pescatori, tutti in fermo biologico e quindi obbligati a rimanere con le barche in porto.

Complice anche la giornata piovosa che non ha permesso neppure di andare a sistemare i propri natanti, ecco una sorta di pesce d'aprile arrivato il 30 agosto. E' bastato realizzare un fotomontaggio con una foto realizzata nel Nord Europa e il gioco è fatto. Complice poi tutto il gran parlare che si fa del granchio blu è stato facile associare il cropsateco mostre alle spiagge dell'Adriatico che, ovviamnete, non sono in grado di offrire questa sorrta di pesca miracolosa.