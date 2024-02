ASCOLI Oggi si inaugura l’edizione 2024 del periodo in maschera. Anticipata dalla presenza di Re Carnevale, interpretato da Enzo Impiccini, alla testa del corteo col carretto trainato dal somarello e dietro la compagnia di saltarello con la musica popolare del gruppo Li Carrajatee, e da altre figure della manifestazione ascolana - Amedeo Lanciotti nei panni di Buonumor Favorito, Domenico Silvestri nel ruolo di Lu Sfrigne e Carmelita Galiè in veste di Pommadora - la parata vedrà anche 80 alunni dei plessi di San Benedetto. Complessivamente ad esibirsi saranno 21 gruppi mascherati, che si aggiungeranno a coloro che saranno raggiunti in classe da Re Carnevale nel corso della mattinata.

Le scuole

In piazza Arringo si esibiranno: dalle 9.40 i bimbi dell’Infanzia Malaspina, la sezione C1-C2 con il gruppo “A furia de sentì parlà de magnà, c’è venuta fame!”; la II A e II B tempo normale con “Evviva le live fritt, chi l’è inventate sci beneditt”; la II A e II B tempo pieno con “Quist’anne me candide pure ie”; la III A tempo pieno con “E Ascoli venne a luce”. La vetrina proseguirà alle ore 10.20 con i bambini della III B tempo pieno, protagonisti di “Tarantella di Carnevale”. Alle 10.30 i riflettori saranno puntati sugli studenti della Primaria Don Giussani (V A e V B tempo normale) mattatori dell’esibizione “C’è liva per te”; alle 10.40 la Primaria di Roccafluvione sarà protagonista di “Oggi che si fa”; alle ore 10.50 gli scolari della Primaria di Villa Pigna (I A, II A, II B, IV A e IV B) si esibiranno con “Pe’ nen sapè né legge né scrive, culereme”; alle 11 arriverà tutto il plesso della Primaria San Serafino, artefice della mascherata “Con il caffè della San Serafino, incontri il Primo Cittadino”; infine, alle 11.10 tutti i ragazzi della Media D’Azeglio saranno protagonisti del gruppo “Granchio blu... ce manghive solo tu”. In piazza del popolo alle ore 9.40 tutto il plesso la Primaria San Domenico proporrà l’esibizione “Ndo se passa pe dove doveme i??”, mentre alle 9.50 sarà la volta della Primaria Sant’Agostino (I A e IV) con “Ch’è stu call appeccecuse!”, seguita dalla II A e V dello stesso plesso con “At my signal fry the olives”. Alle ore 10.10 ecco l’intera Primaria Rodari con “Ma che è tutt stu zuzz?Mo ce penseme nu!”, mentre alle 10.20 la Primaria Malaspina (la I a tempo pieno) si cimenterà con “Ugne mese ce n’ha una, tutte ‘ziembra porta fertuna!”. La sfilata proseguirà alle 10.30 con la Primaria Malaspina: I B tempo pieno e la mascherata “E tu nda te siend?”, poi alle 10.40 arriverà la Primaria Malaspina IV tempo pieno, che proporrà “Malaspina mensa chef”, poco prima dell’arrivo della IV B tempo pieno, che alle ore 10.50 si esibirà con “Ecche n’è più lu sta!”. Alle ore 11 i riflettori saranno puntati sugli studenti della Primaria Malaspina V A tempo pieno, con “La museca che fa remore e la museca de lu core”, che anticiperanno di poco sia i bambini della V B tempo pieno con il gruppo “Lu pallò o li pallette?” che la Media Ceci-Cantalamessa, che alle 11.20 si cimenterà con “E tu vuò mette lu Carnevale d’Ascule che quill de Venezia?”.

Le visite

In classe a ricevere la visita di Re Carnevale saranno: alle 9.15, la scuola per l’infanzia Malaspina - sezione A1- e San Domenico - B2/B3 - con il gruppo su “Megghie magnà da nonna che a lu Mc”; poi la scuola per infanzia Malaspina - sezione A1/A2 - con “Come se magna a casa miè nen se magna all’ uoche”. Alle 10.15 all’Isc Borgo Solestà saranno tutte le sezioni con “Seme tutta naddra museca”; alle ore 10.30 la scuola per l’infanzia Sant’Agostino presso la scuola Ceci sarà coinvolta in tre sezioni con “I Tre Ristoranti, Cucinare è un’ arte”. Alle 11.15, l’Isc Luciani-San Filippo e Infanzia San Marcello saranno impegnati con “La macedonia di San Marcello: steme alla frutta!", mentre alle ore 12.15 sarà la volta della scuola di San Gaetano con “La Liva fritta”. Re Carnevale inoltre visiterà anche le classi del Nido del Sacro Cuore di Gesù, impegnate con “Chisce è fatt li nozz che li funghe”. La giornata proseguirà alle 16, con l’attesissima esibizione in piazza del Popolo di Cristina D’Avena con i Gem Boy.