ASCOLI Ieri sono iniziate le iscrizioni per tutte le categorie del concorso dei gruppi mascherati del Carnevale ascolano. La partecipazione alla gara, che coinvolgerà sette sezioni differenti a seconda del numero di elementi annoverati in ogni gruppo, compresa la categoria “Baby” nata lo scorso anno, è partita dopo la decisione di stabilire in anticipo le 12 postazioni fisse stabilite quest’anno dall’associazione.

Le modifiche

Rispetto al passato, il cui regolamento permetteva di scegliere la postazione a coloro che per primi si recavano in segreteria, stavolta si è pensato ad un sorteggio. Quest’anno sono stati solo cinque i gruppi che si sono presentati sabato scorso per fare la richiesta. Per questa edizione le postazioni sono in piazza Arringo (di cui già tre occupate); una in Largo Crivelli, già assegnata; una in via Ceci, occupata dopo il sorteggio; una in piazza Roma, ancora libera, mentre le restanti in corso Trieste, per il momento ancora tutte da assegnare. Le iscrizioni per le postazioni fisse si concluderanno sabato presso la segreteria dell’associazione, nella sala Cola dell’Amatrice, sin quando non scadrà il termine utile ance per tutte le altre categorie. Nella stessa sede in questi giorni è avvenuta anche la vendita dei biglietti per partecipare al veglione organizzato dall’associazione al Circolo Cittadino, che si terrà sabato. Una festa che, tuttavia, già da giorni ha registrato il sold out. Ma per ballare nel cuore di Ascoli, nel corso del Carnevale, sarà possibile farlo anche in piazza del Popolo. Nel pomeriggio del Giovedì Grasso dei bambini con il concerto dal vivo di Cristina D’Avena e i Gem Boy; dalle 17 e 30 di sabato con l’evento di musica e degustazioni rappresentato da “La Raviolata” sotto la Loggia dei Mercanti; dalle 20,30 di domenica grazie all’allestimento del ballo in piazza con le proposte di Ubby Dee Jay; dalle 21 di lunedì con l’appuntamento “Discoteca a cielo aperto” creato dalle associazioni giovanili con vari disk jockey della città e, infine, martedì 12 febbraio dalle 20 e 30, dopo l’annuncio dei gruppi più votati dalla giuria, attraverso il gran finale del “Ballo in piazza” affidato alla musica live del gruppo Doctor Vintage.

Le ordinanze

Per evitare problemi, per il periodo carnascialesco sarà vietata la vendita e proibito l’utilizzo di oggetti e materiali che possano risultare pericolosi per la pubblica incolumità, quali bombolette spray, manganelli e petardi, mentre è consentita la vendita di coriandoli e stelle filanti confezionati a norma di legge. Le giornate del concorso, quelle canoniche di domenica e martedì, saranno trasmesse in diretta dalle telecamere di Tvrs e Vera Tv, oltre ai canali Youtube e Facebook e alle frequenze di Radio Ascoli.