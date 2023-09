SAN BENEDETTO - «Panchine rotte, chiodi arrugginiti sporgenti e pali della luce divelti. Insidie e pericoli nei parchi urbani destinati ai bambini sono costantemente dietro l’angolo, tante le lamentele e pochi gli interventi». Denuncia che arriva dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia sulla situazione di degrado in cui verterebbero le aree verdi sambenedettesi.

«La città – affermano i meloniani - ha tante aree giochi, parchi e pinete per fare fitness ma quelle a misura di bambino e sportive sono davvero poche. Insidie e pericoli sono costantemente dietro l’angolo, tante le lamentele a fronte di pochi interventi. La pineta in via Olindo Pasqualetti è senza dubbio uno dei polmoni verdi di questa città, eppure chi amministra tiene in poca considerazione i suoi piccoli cittadini quando si tratta di cura e manutenzione dei luoghi a loro dedicati. Se poi a questo si aggiungono la mancanza di rispetto e gli atti di vandalismo, si può facilmente comprendere la rabbia di quei genitori che portano i propri figli al parco e si ritrovano ad avere a che fare con panchine rotte, pericolosissimi chiodi sporgenti arrugginiti, paletti della luce spezzati con cavi elettrici scoperti a portata di bambino.



Per non parlare di altre insidie rappresentate dalla presenza in zona di soggetti tutt’altro che raccomandabili spesso in evidente stato di alterazione dovuto ad alcool e sostanze stupefacenti. Basta fare un rapido giro per accorgersi dello stato delle pinete che dovrebbero essere il fiore all’occhiello della città piuttosto che luoghi in cui i bambini rischiano di farsi male». Una situazione di degrado che riguarderebbe quindi le zone più densamente fruite dai bambini e che dovrebbero essere quelle più curate. Non a caso, nei giorni scorsi, il leghista Lorenzo Marinangeli auspicava un immediata installazione di telecamere della videosorveglianza per i parchi Wojtyla e Formentini.



Ma il degrado stando a FdI non riguarderebbe solo le aree verdi della zona centrale ma anche spostandosi verso il lungomare negli spazi dell’ex Camping e del Campo Europa. «Situazione del tutto similare anche per quanto riguarda la Pineta adiacente al Campo Europa, frequentatissima da sportivi di ogni età, e la vicina area ex Camping. Entrambe queste frequentatissime aree verdi meriterebbero maggiore attenzione, difatti sono state pulite solamente lo scorso 28 agosto, praticamente quando la stagione estiva volge ormai al termine. Fino a quel giorno sono state un pessimo biglietto da visita per i tanti passanti locali e stranieri. Così come lo stato di degrado del torrente Albula con il quale i turisti hanno dovuto imbattersi per tutta la stagione estiva 2023. E’ inammissibile. Viste le conclamate inadempienze e il grande malcontento generale che si sta generando in città crediamo e chiediamo fortemente all’attuale amministrazione di uscire dalla propria comfort zone e iniziare a relazionarsi seriamente con i propri cittadini calandosi nel mondo reale e abbandonando una volta per tutte il “fantastico mondo di Fantaghirò”».