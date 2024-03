ASCOLI Giornata molto intensa per gli Angeli del bello che continua ad impegnarsi per rendere la città più pulita e accogliente. Ieri mattina, alcuni componenti hanno partecipato, insieme ad altre associazioni, all’incontro, che si è svolto alla Bottega del terzo settore, organizzato dal Centro servizi volontariato delle Marche, con gli studenti della III I del liceo delle Scienze umane, accompagnati dalla professoressa di matematica Alessandra Mazzuca, e quelli della III C del liceo classico Stabili-Trebbiani, guidati dal professore di italiano e latino Luca Campana. Durante la chiacchierata, Maurizio Spinelli del Csv ha introdotto il tema del volontariato, spiegando ai ragazzi l’importanza di impegnarsi a favore di qualcuno o di qualcosa. Al termine della parte “teorica”, volontari di Angeli del bello e ragazzi hanno visitato alcuni luoghi del centro cittadino particolarmente colpiti dal fenomeno del graffitismo vandalico come il chiostro di San Francesco e la loggia dei mercanti. La passeggiata ha toccato anche la zona di via delle Canterine dove è stata messa in evidenza la differenza tra le opere realizzate da artisti di strada e imbrattamuri. Tutti gli studenti che hanno partecipato all’iniziativa hanno mostrato un particolare interesse e grande sensibilità per il tema del decoro cittadino.

Il sopralluogo

Il gruppo ha poi fatto un sopralluogo in viale Vellei, proprio di fronte alla sede del liceo classico, dove un gruppo di Angeli del bello stava rimuovendo tag e scritte di vario genere dalla facciata, in travertino ed in intonaco di uno stabile all'imbocco di via Montegrappa. Hanno potuto quindi verificare come i volontari intervengono per cercare di restituire un certo decoro ad Ascoli. Si tratta di un primo step visto che sono diversi gli edifici che necessitano di ripulitura; uno di questi è anche sottoposto a tutela da parte tutelato dalla Soprintendenza. L'evento di ieri è parte del progetto denominato #AscoliTagFree al quale partecipano anche Fondazione Carisap e, come partner tecnico, il colorificio Novelli di Castel di Lama.