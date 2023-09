PESARO - Sono cominciate ieri mattina le operazioni per rimuovere la storica edicola che per tanti anni è stata gestita da Roberto “Bob” Terenzi, indimenticato pivot della Vuelle.

In realtà l’edicola era chiusa ormai da più di un anno, ma al caratteristico chiosco, colorato con effetto street art, all’angolo tra le vie XI Febbraio e Contramine, tanti pesaresi c’erano affezionati e si sperava nel lieto fine di una riapertura che non è avvenuta. E ieri l’intervento per rimuovere il chiosco non è stato indolore. Era il 1996 quando Terenzi prese in gestione l’edicola a fianco dell’ex istituto magistrale Morselli (oggi, intitolato a Daniele Tagliolini, accoglie una parte del liceo Mamiani) e dopo 26 anni quel chiosco era diventato un punto di riferimento. Quando è stato chiuso si sperava che la decisione non fosse definitiva, ma non è andata come ci si poteva auspicare. E così a poco più di un anno dall’addio, anche il chiosco non c’è più. E questo rientra anche nella filosofia dell’Amministrazione comunale sul decoro e la cura del centro storico e della zona mare che comporta anche la rimozione dei chioschi da tempo chiusi. Sono già stati tolti diversi chioschi in disuso ed edicole dismesse non più funzionanti in zona mare e l’anno scorso sono stati asportati i chioschi abbandonati in degrado che erano dislocati nella piazzetta di via Giordano Bruno e lungo il corso XI Settembre.