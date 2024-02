CIVITANOVA Parchi pubblici, verdi attrezzati, campetti polivalenti: in città sono tanti e le varie amministrazioni comunali degli ultimi anni hanno investito risorse importanti per la realizzazione e poi le riqualificazioni. Ma, aspetto ancora più importante, è la manutenzione ordinaria che spesso lascia a desiderare proprio per le difficoltà di una gestione di questi spazi quotidiana. È il caso del playground della chiesa di San Gabriele e del verde circostante.

APPROFONDIMENTI IL RILANCIO DEL BORGO Il Comune di San Ginesio a caccia di un gestore per il ristorante albergo Centrale LA BEFFA Lirica allo Sferisterio, sfumati 70mila euro del bando regionale: domanda presentata tardi

La situazione

Se la pulizia negli ultimi tempi è migliorata, come pure la fruibilità dei giochi per bambini posti nell’area della piazzetta davanti alla chiesa (ne sono stati installati di nuovi), lo stesso non si può dire dell’area retrostante, quella del campetto polivalente. L’immagine è di uno spazio molto poco curato. A saltare subito agli occhi, è la presenza, ormai da diverso tempo, di un motorino abbandonato appoggiato al muretto di recinzione che dà accesso alla gradinata: uno scooter senza targa e privato anche di diversi accessori, come fanalini, manopole e sella. Un catorcio che andrebbe fatto rimuovere, una volta scoperta la proprietà dal numero di telaio (sempre se è rinvenibile).

Lo stato del manto del campetto è ancora accettabile dopo tanti anni. Lo stesso non si può dire delle porte e dei canestri, privi di rete. Ma la mancanza di cura è evidente soprattutto nello strato di foglie secche che copre il vialetto piastrellato dietro la gradinata, quello che dà accesso al parco sulla collinetta che sovrasta il playground. Ci sono anche dei camminamenti costituiti da lastroni di cemento che sono stati divelti, o spostati a causa del terreno. Tante le erbacce attorno alle panchine in pietra che, in alcuni casi, sono preda del muschio.

Come detto, rispetto al passato e ad altre segnalazioni dei residenti, la situazione riguardo cartacce e rifiuti lasciati a terra è migliorata. Un luogo che, in passato, è stato teatro di atti vandalici e di risse. L’episodio più grave, nell’ottobre del 2022, un anno e mezzo fa, quando qui si sono dati appuntamento gruppi di giovanissimi dando vita ad una maxi rissa. L’esercente di un’attività prospiciente, ora chiusa, ha parlato anche dell’utilizzo di spray urticante. Dopo quell’episodio, nel febbraio 2023, furono istallate due telecamere proprio sul campetto.

I vandali

Ci furono anche episodi vandalici, come panchine divelte dal terreno. E sempre per ordine pubblico fu fatto demolire un gazebo realizzato sulla collinetta, diventato covo di incontri poco raccomandabili. Stavolta si tratta di una semplice manutenzione, con l’asporto di quel motorino abbandonato, che è anche poco costosa. Come quella che si richiede in un altro verde attrezzato periferico, quello del rione Quattro Marine. I lavori per la realizzazione dello spazio di San Gabriele furono completati nel 2011 con uno stanziamento di 60mila euro.