SAN GINESIO - Un passo importante non solo per recuperare una struttura storica della città, ma un tassello fondamentale nel rilancio di tutto il borgo. Il Comune di San Ginesio ha infatti pubblicato l’avviso pubblico per la locazione del ristorante albergo Centrale, struttura che l’ente aveva riacquistato lo scorso anno nell’ambito del “Piano della bellezza”. Con il bando, il Comune proverà ad affidare la gestione della struttura per sei anni per un canone complessivo di 180mila euro.

La storia

«Il Centrale era stato di proprietà comunale fino al 2008, poi all’epoca l’amministrazione comunale decise di venderlo a un privato – ricorda il sindaco Giuliano Ciabocco – noi l’abbiamo riacquistato nel 2023 grazie ai fondi del Contratto istituzionale di sviluppo. Si tratta di una struttura perfettamente a norma, visto che i vecchi proprietari avevano ottenuto dei finanziamenti nell’ambito del post sisma ed erano già intervenuti per la ristrutturazione. Per cui è già pronto all’uso. Noi cercavamo una soluzione funzionale al rilancio dell’intero borgo, visto che si tratta di una struttura molto bella nel cuore del centro storico».

La struttura, chiusa dal sisma del 2016, è un pezzo di storia della città, anche grazie alla sua posizione centralissima, con l’ingresso diretto in piazza Gentili. L’immobile si articola su quattro piani: il ristorante si sviluppa nel seminterrato con i vani destinati a cucina, disimpegni e ripostigli e al piano terra con tre sale e il bar; l’albergo si compone al piano terra con l’ingresso in comune con il ristorante e la scala di accesso ai piani superiori, per svilupparsi con le 13 camere, tutte arredate e con bagno privato, divise tra primo (sette) e secondo piano (sei).

Il punteggio

Contribuiranno ad aumentare il punteggio in graduatoria l’impegno nell’utilizzo di prodotti e menù tipici locali e l’utilizzo di manodopera altamente specializzata nel settore. «Come amministrazione non abbiamo posto vincoli particolari, se non quello di riservarci delle condizioni speciali per gli eventi di spicco organizzati dal Comune, come il Ginesio Fest o il Best Tourism Village», chiude Ciabocco.