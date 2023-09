San Benedetto, lo spaccio di cocaina è un affare di famiglia: arrestati il pusher in bicicletta e suo fratello

SAN BENEDETTO - Due fratelli albanesi di 28 e 30, di cui uno irregolare sul territorio, anni sono stati arrestati dalla Polizia a San Benedetto per spaccio di stupefacenti.

Il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria aveva acquisito informazioni attendibili stando alle quali un giovane, invalido ad un braccio, in sella ad un bici, avrebbe gestito una vasta attività di spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, rifornendo i clienti della riviera. Nel pomeriggio del 15 settembre gli agenti, percorrendo via Asiago, hanno notato il giovane in bicicletta dirigersi verso via Piemonte; lo hanno seguito fino a quando l'hanno sopreso a cedere una dose. In seguito gli agenti hanno effettuato una perquisizione nell'appartamento preso in affitto dall'uomo, dove il giovane abitava con il fratello. All'interno dell'abitazione sono stati rinvenuti altri 85 grammi di cocaina oltre ad un bilancino e bustine in cellophane utilizzate per il confezionamento; in un cassetto del soggiorno è stata trovata e sequestrata una mazzetta di banconote da 50 euro per un totale di seimila euro da ritenersi provento dell'attività di spaccio di entrambi i fratelli, che sono stati arrestati per concorso in spaccio e detenzione ai fini di spaccio di quasi 90 grammi di cocaina.