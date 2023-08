Fratelli ultranovantenni muoiono lo stesso giorno: «Avevano sempre vissuto insieme, erano legatissimi»

La storia commovente di Anna Maria e Paolo Giora, due fratelli di 93 e 96 anni, rispettivamente, ha fatto il giro del web. Infatti, i due anziani che avevano vissuto insieme tutta la vita ed erano, poi, entrati in una casa di riposo di Mirano, in provincia di Venezia, sono morti nello stesso giorno a distanza di poche ore. La loro storia è diventata virale perché ha mostrato agli utenti social quanto forte possa essere stato il legame tra i due che possedevano le stesse passioni e gli stessi hobby.

La storia

La storia riportata da La Stampa è una storia di amore fraterno incondizionato. Anna Maria e Paolo Giora erano due fratelli inseparabili, cresciuti insieme, non erano mai stati sposati e, di conseguenza, non avevano mai avuto figli. Da sempre, avevano vissuto insieme nella stessa casa, anche con un altro fratello che, però, è venuto a mancare nel 2018. Pur esercitando professioni differenti, perché lui era un manutentore all'interno di un'impresa, mentre, lei una colf, avevano sempre coltivato le stesse passioni, ad esempio, la cura dell'orto o la musica in tutte le sue forme.

Il nipote Massimo ha raccontato a La Stampa: «Erano legatissimi tra loro e avevano sempre vissuto insieme, ma non avendo figli erano molto affezionati anche a noi, ci viziavano, ci avevano adottato quasi come dei secondi genitori, ci portavano in vacanza in montagna. La nostra è sempre stata una famiglia molto unita». Anna Maria è morta la mattina, mentre, Paolo il pomeriggio.

L'amore fraterno

La storia di Anna Maria e Paolo, però, non è un caso isolato. È frequente sentire storie di coniugi che muoiono nello stesso giorno o a distanza di mesi l'uno dall'altra ma anche di fratelli gemelli che, addirittura a distanza di chilometri, vengono a mancare nel medesimo giorno o perfino nello stesso momento.