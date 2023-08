Milano, cliclista travolta da un'auto: è gravissimo. Secondo incidente dopo la morte di Francesca Quaglia

Un incidente stradale è accaduto a Milano in corso XXII Marzo coinvolgendo ancora una ciclista: un'auto si è ribaltata e ha abbattuto un palo che è caduto su una persona in sella alla sua bicicletta. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, la ciclista è rimasta incastrata e sembrerebbe in condizioni gravissime, ferite anche due persone in auto. In tutto, ci sono quindi tre feriti, sul posto anche gli operatori del 118.

Sono state estratte poco fa dai vigili del fuoco le due persone rimaste incastrate dentro l'auto dopo l'incidente avvenuto in corso XXII Marzo a Milano questa mattina. I due sono stati affidati alle cure dei sanitari. L'altra ragazza coinvolta è stata trasportata in codice rosso in ospedale.

HA 42 ANNI

È una donna di origini straniere la ciclista rimasta coinvolta nell'incidente, che ha visto il ribaltamento di un'auto a bordo della quale viaggiavano un uomo e una donna di 78 e 73 anni.