Civitanova, vanno fuori strada con l'auto: paura per due fratelli di 21 e 26 anni. Sono entrambi ricoverati

CIVITANOVA - Fuori strada con l'auto, soccorsi due giovani fratelli all’alba. L’incidente è avvenuto questa mattina (24 giugno) poco prima delle ore 6, lungo la strada provinciale 10, a Civitanova Alta. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, intervenuti sul posto per rilevare l’incidente e chiarire la dinamica, un’auto - una Kia - è finita fuori strada.

LEGGI ANCHE: Ancora sangue sull'A14: tragico schianto a Grottammare auto-camion. Muoiono due donne. Un uomo in gravi condizioni

Gli immediati soccorsi

A bordo della macchina, come si diceva, due giovani fratelli, uno di 26 anni e l’altro di 21 anni.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro. Uno dei due, il più giovane, è stato estratto dalle lamiere della macchina dai pompieri. È stato lui ad avere la peggio. Il giovane, dopo le prime cure del caso, è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Il fratello è stato trasportato all'ospedale di Civitanova.