Civitanova, colpi di fucile (a piombini) contro la casa, paura e amara sorpresa per la coppia: denunciati il figlio 20enne e un amico

CIVITANOVA - Vengono svegliati da colpi di fucile (a piombini), ma subito dopo la paura per lo coppia subentra un'amara sopresa: denunciati il figlio 20enne ed un suo am ico. Negli ultimi tempi c'erano stati screzi che avevano portato ad un suo abbandono della casa familiare.

Da Civitanova a Jesi in taxi poi lo show con mille situazioni strane per non pagare il conto. Ecco cosa è successo

È succeso domenica scorsa, verso le ore 07 di mattina, quando i poliziotti della Volante di Civitanova sono intrevenuti a casa di un residente in città, che poco prima aveva rinvenuto un foro sul vetro della finestra della sua camera da letto compatibile con un foro di proiettile.

L’uomo riferiva che verso le 4 aveva udito un colpo che lo aveva svegliato di soprassalto. Dopo aver controllato le varie stanze della sua abitazione senza riscontrare nulla di anomalo, era ritornato a dormire. Ma poi, alle 06.30, aveva udito nuovamente un colpo analogo, ma questa volta sul vetro della finestra della sua camera da letto era evidente un buco compatibile con un foro causato da un proiettile. Dale immediate indagini è emerso che nell’ultimo periodo erano sorti dissapori tra l'uomo e suo figlio di 20 anni, che aveva deciso di lasciare la casa familiare per andare a vivere altrove. Nell’arco di poche ore, anche attraverso la visione del sistema di videosorveglianza veniva riscontrato il transito di un’autovettura nelle vicinanze della finestra danneggiata in orario compatibile con l’atto intimidatorio. Immediatamente veniva rintracciato l’utilizzatore dell’auto, anch’esso 20enne, amico del figlio del richiedente l’intervento. Nella sua auto sono stati trovati una carabina ad aria compressa e relativi piombini cal. 4.5, proiettili compatibili con quello sparato contro la finestra i cui frammenti venivano rinvenuti all’interno della camera da letto. Subito dopo veniva anche rintracciato anche il figlio del richiedente, il quale aveva trascorso la notte in un’abitazione messa a disposizione dal suo amico. I due giovani sono stati denunciati per i reati di porto di strumenti atti ad offendere, minaccia aggravata e danneggiamento.