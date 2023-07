Manfredonia, due bimbi di 6 e 7 anni dispersi: i sub dei Vigili del Fuoco li cercano in un invaso per l'irrigazione. Trovate le ciabattine dei fratelli a riva

Bimbi dispersi: ore di grande angoscia Manfredonia (Foggia) dove sono in corso le ricerche di due bambini di 6 e 7 anni: i fratelli sono considerati "dispersi" e potrebbero essere caduti in un invaso per l'irrigazione profondo 3 metri e molto vasto. In azione i sub dei Vigili del Fuoco.

Sono stati genitori, romeni, a dare l'allarme dopo avere trovato le ciabattine infradito dei bambini nel pressi dell'invaso che non è distante dall'abitazione della famiglia. La zona è illuminata a giorno dai fari dei vigili del fuoco.