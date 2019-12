Spagna, papà e figli di 16 e 9 anni morti annegati nella piscina del villaggio turistico

Un papà e i suoi due figli di 16 e 9 anni sono morti annegati nella piscina di un villagio turistica nel sud della Spagna. La Guardia Civil sta indagando sulle cause della tragedia. I tre componenti della famiglia sono turisti britannici che si trovavano in vacanza in un complesso residenziale nel comune di Mijas, a circa trenta chilometri da Malaga, sulla Costa del Sol.



I corpi delle vittime sono stati trovati privi di vita mentre galleggiavano nella piscina. Secondo l'agenzia di stampa spagnola Europa press, la Guardia Civil al momento sta indagando su una presunta morte accidentale. Secondo dei media locali, il papà e il figlio maggiore avrebbero tentato di salvare la bambina più piccola che si trovava in difficoltà.





Ultimo aggiornamento: 26 Dicembre, 21:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA