«John e Kennedy figli della nostra comunità»: Monsano pagherà i funerali

MONSANO - Giunta straordinaria riunita in modo informale la sera della vigilia di Ferragosto, perché oggi a Monsano regnano il dolore, la condivisione e anche la rabbia per la morte assurda di John Oseghale e Kennedy Isidohemen, i due nigeriani richiedenti asilo di 25 e 20 anni risucchiati dal mare di Torrette lunedì pomeriggio e ritrovati impigliati tra gli scogli martedì. Quella stessa barriera di scogli dove forse i due giovani, ospiti del Comune di Monsano tramite la cooperativa Vivere Verde onlus di Senigallia, hanno battuto la testa tuffandosi pur non sapendo nuotare. Il magistrato ha deciso di non disporre l’autopsia, le cause del decesso sono chiare. Resta da capire se le salme saranno traslate in patria o sepolte qui in Italia.«Attendiamo le direttive della Prefettura - dice il sindaco di Monsano Roberto Campelli - ci siamo riuniti d’urgenza con la giunta perché non potevamo fare diversamente di fronte a questa grande tragedia che colpisce tutta la nostra comunità. Abbiamo dato piena disponibilità come Amministrazione ad assumere gli oneri della sepoltura di John e Kennedy, per quello che la Prefettura riterrà necessario fare».