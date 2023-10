Messe in sicurezza le palazzine Santarelli: all'interno c'erano sei stranieri

SAN BENEDETTO - Messe in sicurezza nelle prime ore di oggi le palazzine Santarelli ubicate nei pressi del porto di San Benedetto come era stato deciso in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in Prefettura. All'intervento ha preso parte il personale della Polizia di Stato con l'ausilio dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della polizia locale di San Benedetto.

Lo stabile in evidente stato di abbandono è stato spesso utilizzato come rifugio notturno, un intervento quello di questa mattina che ha permesso di identificare ed allontare sei stranieri. La posizione di due di loro è inoltre al vaglio dell'ufficio immigrazione della Questura di Ascoli mentre la proprietà ha ripristinato i manufatti edilizi necessari ad impedirne di nuovo l'accesso abusivo.