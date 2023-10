San Benedetto, il Comune vince anche l'Appello e incassa intanto 614mila euro. Maxi stangata annuale per la Provincia

SAN BENEDETTO - La Provincia dovrà pagare al Comune l’Imu, dal 2016 a oggi, calcolato sugli edifici scolastici. L’amministrazione sambenedettese ha vinto anche in appello la causa tributaria che l’ha vista contro Palazzo San Filippo confermando l’importo di 614mila euro per i primi due anni contestati.





Il Comune aveva vinto la partita di andata e si è aggiudicata anche quella di ritorno. Era luglio del 2022 quando l’amministrazione comunale ebbe la meglio sulla Provincia dopo l’esposto avviato dall’allora giunta Piunti contro Palazzo San Filippo per non aver pagato l’Imu sugli edifici insistenti in Riviera anche se di proprietà dell’ente provinciale. Quali le scuole interessate? Il Liceo Scientifico Rosetti, il Liceo Classico Leopardi, la sede dell’Università Politecnico delle Marche quindi il Palazzo Vannicola che si trova a Porto d’Ascoli con tanto di locali destinati agli anziani e al comitato di quartiere, l’Istituto Alberghiero Buscemi e l’Istituto Superiore Capriotti.



La Provincia fece ricorso sostenendo che si trattava di immobili usati per scopi istituzionali e quindi esenti dalle tasse mentre il Comune si è difeso sostenendo che si trattava di edifici concessi in comodato d’uso. Nei giorni scorsi è arrivata la sentenza di Appello dove il tribunale ha confermato il primo grado con le stesse motivazioni, blindando così la sentenza come definitiva. Quindi il Comune incasserà i primi 614mila euro relativi alle annualità 2016- 2017, a cui si aggiungeranno tutti i periodi fino a oggi e quindi entrerà un vero tesoretto nelle casse municipali, anche se molto probabilmente li aveva già previsti in bilancio.



Era il 2020 quando l’allora amministrazione Piunti chiese alla Provincia il pagamento di due annualità dell’Imu, precisamente quelle riferite al 2016 e al 2017, per i licei, la sede universitaria e gli istituti tecnici di proprietà della Provincia ma che hanno sede in Riviera. Imu per 309mila euro per il 2016 e di 305mila euro per il 2017. Dopo un mese dalla richiesta di pagamento, però, la Provincia si oppose alla richiesta e la questione rimase in sospeso, anche perché poi l’ente di Palazzo San Filippo si trovò ad affrontare altre situazioni di emergenza e l’Imu passò in secondo piano, fino all’elezione di Sergio Loggi a presidente e proprio all’inizio del suo mandato il Comune di San Benedetto ha spedito un’altra richiesta alla Provincia per sollecitare il pagamento delle somme non ancora saldate.



Ci sono stati tentativi di accordo tra i due enti che hanno visto protagonisti sia Loggi che il sindaco Spazzafumo, ma con risultati vani così la Provincia ha impugnato gli avvisi di accertamento ricorrendo alla commissione tributaria.

A questo punto Palazzo San Filippo si è appellato ma perdendo anche questo round. Ora l’amministrazione sambenedettese si ritroverà a gestire subito un gruzzoletto di oltre 600mila euro. Per le successive annualità sarà la Provincia a decidere se impugnare anche quelle o pagare direttamente visti gli esiti dei precedenti ricorsi.