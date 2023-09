ASCOLI - Nell’ambito della strategia per ripopolare gradualmente la città, ora l’Arengo apre le porte a un nuovo insediamento residenziale di iniziativa privata, strutturato su tre lotti, in zona Zeppelle. Si tratta dell’area progetto già individuata dal Piano regolatore che si trova nella zona verso il fiume Tronto, tra la parte conclusiva di via Zeppelle e il piazzale davanti allo stadio Del Duca. L’amministrazione comunale, così come avvenuto per altre aree in diverse zone della città, ha sbloccato questa nuova lottizzazione proposta dalla ditta di Nazzareno Migliori, noto imprenditore ascolano che opera da decenni nel settore della gastronomia (in particolare per la produzione di olive). Un insediamento che sarà strutturato su tre palazzine, per una volumetria prevista di circa 7 mila metri cubi, con appartamenti per accogliere 62 nuovi abitanti.

La giunta comunale, su indirizzo del sindaco Marco Fioravanti in condivisione col vice sindaco Giovanni Silvestri con delega all’urbanistica, ha adottato questo nuovo piano di lottizzazione in zona Zeppelle, nelle vicinanze dello stadio Del Duca, dando il via libera alla realizzazione di nuovi appartamenti. «D’intesa col sindaco – spiega Silvestri – abbiamo sbloccato un ulteriore tassello per quanto riguarda la strategia per cercare il graduale ripopolamento della città. Si tratta di un’ulteriore area progetto tra quelle previste dal Piano regolatore generale dove ora si potrà procedere con nuovi insediamenti abitativi, come già avvenuto in altre zone, che permetteranno magari di accogliere nuovi abitanti».

Il piano attuativo in questione, con iter seguito dagli uffici tecnici comunali preposti coordinati dal dirigente Maurizio Piccioni, nel dettaglio prevede una volumetria residenziale complessiva di 7.386 metri cubi distribuita su 3 edifici: un lotto con 4 livelli fuori terra per 3.318 metri cubi, un secondo lotto sempre su 4 piani con volumetria di 3.045 metri cubi e un terzo lotto anch’esso su 4 livelli per 1.023 metri cubi. Facendo riferimento agli standard urbanistici e alla volumetria, si prevede l’insediamento possibile di 62 abitanti.

Oltre alle palazzine con appartamenti, il piano da realizzare in zona Zeppelle prevede anche 1.924 metri quadrati di verde e parcheggi pubblici (quindi oltre la dotazione minima prevista). Inoltre, la ditta proponente cederà gratuitamente l’area a sud dell’insediamento abitativo per la realizzazione della viabilità e relative pertinenze per una superficie complessiva di 1.151,00 metri quadrati. La nuova lottizzazione si inserisce in un quadro più ampio di sblocco graduale delle aree progetto, circa una trentina, previste dal Piano regolatore vigente. Gli altri insediamenti abitativi finora autorizzati dall’amministrazione comunale sono quelli di Tozzano, via Loreto, Marino, Monticelli e Monteverde, con appartamenti per accogliere complessivamente circa 400 nuovi abitanti.



Sempre sul fronte della strategia per il ripopolamento, nel frattempo l’Arengo sta procedendo con l’iter per la realizzazione di alloggi sociali in alcune frazioni: a Lisciano, a Piagge con l’affidamento delle indagini geologiche per la demolizione e ricostruzione dell’ex scuola, e a Cavaceppo.