Incendio sul lungomare a Pesaro, palazzine invase dal fumo. Sul posto i vigili del fuoco

PESARO - Vigili del fuoco in via Mario Pagano a Pesaro per un incendio che si è sviluppato sul tetto di una palazzina. L'allarme nel tardo pomeriggio di oggi, quando un fumo denso e nero ha avvolto i palazzi circostanti facendo scattare l'allarme. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco che hanno domato l'incendio in poco tempo. Nella mattinata c'è stato anche un allarme in via Belgioioso per una stufa a legna che ha preso fuoco in una mansarda.