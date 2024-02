Palazzi di via Pantaleoni, iniziati i lavori di strip out. ​Iommi: «Demolizione selettiva prima dell’arrivo dei mezzi pesanti»

MACERATA Strip out in corso per le otto palazzine di via Pantaleoni da demolire e ricostruire dopo i danni del sisma. Si tratta della vicenda annosa che ha visto accumulare ritardi su ritardi per via di alcune questioni burocratiche legate a delle successioni tra proprietari e poi sbloccate a fine anno grazie alla sinergia tra tecnici e struttura commissariale.

Dopo i tre decreti arrivati dall’ufficio speciale della ricostruzione, infatti, è iniziata la demolizione selettiva che prevede - come spiega l’assessore all’urbanistica Silvano Iommi - «lo svuotamento interno delle strutture: dalle tubazioni ai sanitari, ma anche gli infissi e le ringhiere.

In alcuni casi ci sono anche diversi mobili, abbigliamento e suppellettili da portare via. Si tratta quindi di una operazione che richederà almeno un mese di tempo e che probabilmente andrà avanti fino a fine marzo».

Gli step

Un intervento propedeutico alla demolizione vera e propria che verrà fatta con i mezzi pesanti e che «è difficile da collocare a livello temporale - aggiunge Iommi - probabilmente per i primi giorni di aprile». Ma vista la grandezza del cantiere - il cui costo complessivo prevede un investimento di quasi 50 milioni per circa 500 residenti - saranno necessari anche interventi di messa in sicurezza della strada prima della demolizione completa. «Inizialmente - spiega l’assessore - saranno demoliti i piani superiori delle palazzine fino al piano di via Pantaleoni, poi inizierà il lavoro di contenimento della strada prima di demolire i piani sotterranei. Prevista una serie di palificate da fare a bordo dell'area. Una volta realizzata la paratia si completerà la demolizione sotto il piano stradale e si potrà procedere con la ricostruzione».

Oltre alla viabilità dedicata nelle varie fasi dei lavori non sono previste modifiche in merito all’esistente e quindi rimarranno il senso unico in salita per Borgo San Giuliano, il senso unico di percorrenza in viale Leopardi e il doppio senso di marcia all’intersezione tra Borgo San Giuliano e via Pantaleoni. Sarà, invece, previsto un restringimento di corsia da via Diomede Pantaleoni verso via Leopardi per permettere l’uscita da Borgo San Giuliano e, quindi, l’immissione in via Leopardi senza dare la precedenza in modo da rendere più fruibile la circolazione. Per quanto riguarda la sosta e i posteggi, saranno garantiti 10 stalli nella traversa di via Pantaleoni con Borgo San Giuliano, 12 posti esterni e 10 interni presso il condominio Le Spighe e 8 posti in via Pantaleoni nell’area adiacente alla scuola. Saranno interdetti i 17 posti in via Pantaleoni davanti alle palazzine da demolire e 8 posti del lato sinistro in via Zorli.