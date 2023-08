SAN BENEDETTO - La carica dei baby soccorritori nella Riviera delle Palme. Nella giornata per la sicurezza in mare centinaia di bambini hanno partecipato a «Papà ti salvo io» fondato a San Benedetto 19 anni fa dal compianto Nicola Troli. Il progetto è organizzato dalla Società nazionale di salvamento Riviera delle Palme presieduta da Gianluigi Marinangeli, con la Cooperativa Bagnini di Salvataggio diretta da Luca Buttafoco, in collaborazione con la scuola italiana cani salvataggio, la Capitaneria di porto con la guardia costiera e il nucleo subacqueo.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA La Croce Rossa in piazza a Marcelli per le "manovre salvavita": un nuovo appuntamento



Lo svolgimento

Il tratto d’arenile tra gli chalet Stella Marina e Miramare si è trasformato in una scuola di salvataggio fatta in allegria ma con i massimi esperti del settore. Tre sono state le dimostrazioni effettuate. La prima a cura dei lifeguard che hanno prestato soccorso in mare con la tavola, il pattino e a nuoto. La seconda dimostrazione è stata affidata agli uomini della Capitaneria, in particolare al dal sommozzatore rescue swimmer che si è lanciato dal gommone e ha recuperato un pericolante in difficoltà. Protagonisti della terza dimostrazione invece sono stati i cani salvataggio che hanno fatto innamorare tutti, nonché stupito grandi e piccini per le abilità dimostrare in mare. «Tanti incidenti potrebbero essere evitati se si seguissero alcune regole di buon senso - ricorda la Comandante della Capitaneria di Porto Alessandra Di Maglio - tra queste non entrare in mare con la bandiera rossa, specie dopo un pasto abbondante, non bagnarsi velocemente dopo una lunga esposizione al sole. Bagnanti e turisti seguono le regole» .«Noi siamo chiamati addestrati ad intervenire in ogni momento - ha detto il Giuseppe Simeone capo nucleo sommozzatori della guardia costiera - pattugliamo le coste e siamo reperibili h 24».