SAN BENEDETTO Più luce, più sicurezza. Dopo le proteste di automobilisti e Comitato di quartiere, rilanciate anche dal nostro giornale, gli addetti ai lavori hanno messo mano alle torri-faro presenti lungo lo svincolo della soprelevata, in zona IperCoop. Parliamo di un punto nodale per la viabilità urbana ed extraurbana che, da lungo tempo, scontava gravi carenze d’illuminazione che ne limitavano anche la percorribilità in piena sicurezza.

Situazione migliorata

Ora la situazione è nettamente migliorata ma, sotto le brillanti luci artificiali, spicca ancor meglio un’altra pecca da risolvere. Parliamo dello stato della rotatoria di via Pasubio: biglietto da visita non solo per San Benedetto ed il Piceno, ma per l’intero territorio regionale. E’, infatti, la porta delle Marche per quanti arrivano da Sud. Una porta attualmente piuttosto malmessa. Da anni si ripetono le richieste, soprattutto del Comitato di quartiere Porto d’Ascoli Centro, per dare smalto ad un’area a forte impatto visivo.

Caccia allo sponsor

Le casse municipali languono e, da tempo, si è alla ricerca di una sponsorizzazione privata. Ci provò, senza successo, l’amministrazione Gaspari, ormai più di 10 anni fa. Ora è la volta del team guidato da Antonio Spazzafumo. Su questo fronte, si sta spendendo in prima persone il vice sindaco Antonio Capriotti: delegato a lavori pubblici e decoro urbano. Lui, questa settimana, ha avuto un colloquio informale con Stefano Bili: direttore commerciale di ItalGas Reti. La società specializzata nella distribuzione energetica offre delle particolari sovvenzioni per interventi di riqualificazione urbana in chiave green. Il manager Bili non ha escluso a priori l’idea, rimandando tutto a futuri approfondimenti. Anche perché, ItalGas ha già recentemente effettuato un intervento di restyling ecologico su San Benedetto (davanti all’ex tribunale) ed ha molte altre richieste da amministrazioni comunali in giro non solo per il Piceno, ma in tutt’Italia. Vedremo se la cosa si concretizzerà. In ogni modo, l’area è davvero appetibile per un privato che voglia farsi pubblicità.

L’ipotesi d’accordo

Infatti, viene vista quotidianamente da migliaia di persone. In soldoni, l’accordo pubblico-privato sarebbe semplice: la ditta interessata dovrebbe impegnarsi a sistemare la rotonda a proprie spese, abbellendola e rendendola più funzionale seguendo le direttive impartite dai tecnici comunali; in cambio del posizionamento del suo logo al centro della stessa, esposto in bellavista davanti agli sguardi di migliaia di automobilisti.