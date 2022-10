ASCOLI - E partita la corsa contro il tempo per creare una comunità energetica sostenibile, con l’Arengo a gestire il coordinamento e la progettazione, per cercare almeno in prospettiva di abbattere i salatissimi costi delle bollette per l’energia. Costi che stanno mettendo in ginocchio la gran parte delle attività cittadine e le famiglie. E su questo fronte, con la pressione di una scadenza fissata per il 24 ottobre (per aderire a un bando nazionale per ottenere finanziamenti), l’amministrazione comunale – con il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore Nico Stallone – ha voluto incontrare gli operatori commerciali.



Un confronto mirato a garantire l’adesione anche delle imprese, oltreché dei cittadini, a questo progetto per la creazione di una rete di autoproduzione di energia con i pannelli fotovoltaici in grado di garantire risparmi sulle utenze dal 10 al 40%. E proprio a seguito della riunione, svoltasi nella sala dei savi a Palazzo dei capitani, è cominciata l’azione massiccia di sensibilizzazione nei confronti di tutta la città, a partire dalle attività commerciali. Nel frattempo, invece, l’Arengo, contrariamente a quanto sta avvenendo in altre città, non ha adottato interventi per una riduzione della pubblica illuminazione, dando in questa fase una priorità alla sicurezza e continuando, invece, ad attivare lampioni alimentati con pannelli solari, proprio per ridurre gradualmente i consumi, oltre a interventi su altri lampioni per l’adeguamento alle normative o per riparare guasti). Alcuni utenti, nel frattempo, segnalano una scarsa illuminazione in una zona della circonvallazione nord. E si tratta di uno dei punti dove risulta programmato dall’Arengo un intervento di riparazione perché alcune lampade si sono rotte e dovranno essere sostituite, quindi con un temporneo abbassamento della visibilità.



Nel corso del confronto con i rappresentanti del settore commercio, tra cui Confcommercio e Cna, e l’associazione Wap, il sindaco Fioravanti e l’assessore Stallone hanno illustrato nel dettaglio questa opportunità di riuscire ad attivare una comunità energetica sostenibile coinvolgendo il maggior numero possibile di cittadini e attività per riuscire ad abbattere a medio termine – si presume entro un paio di anni – il costo delle bollette attivando una serie di nuovi impianti fotovoltaici sopra alcuni edifici comunali e altri immobili privati che vorranno aderire. Impianti che con l’autoproduzione di energia potranno servire attraverso la rete elettrica anche tutti quei cittadini, commercianti e altre attività che decideranno di entrare nella comunità come “consumatori”. Quindi, oltre ad autoprodurre energia e calore per tutti gli immobili che accoglieranno i nuovi impianti a pannelli solari, l’energia residua verrà indirizzata a coloro che aderiranno per beneficiarne e, quindi, per riuscire ad abbattere i costi delle forniture di energia tradizionali.

Le domande



Un’opportunità, dunque, sicuramente importante, ma che deve essere colta al volo considerando che le domande di adesione dovranno essere formalizzate (con modulo da compilare e allegando documento d’identità e ultima bolletta) entro il 24 ottobre. L’Arengo, poi, presenterà il progetto complessivo per ottenere i finanziamenti previsti dal Pnrr a copertura del 100% dei costi per la realizzazione degli impianti fotovoltaici. Nel corso della riunione, il sindaco e l’assessore Stallone si sono confrontati sulla programmazione degli eventi e hanno ribadito la volontà di investire ancora dopo i ritorni positivi dell’estate. E i commercianti che hanno chiesto di programmare altre iniziative anche nei periodi più critici, a novembre e tra febbraio e marzo.

I lampioni



Sul fronte dell’illuminazione pubblica, come detto, anche se dai livelli nazionali si prefigurano indirizzi per arrivare al contenimento della spesa energetica, l’amministrazione comunale ascolana attualmente non intende arretrare anche per motivi di sicurezza dei cittadini. Si stanno invece installando, gradualmente, i primi lampioni serviti da pannello fotovoltaico, per andare, in prospettiva, a ridurre i consumi tradizionali di energia elettrica.