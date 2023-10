ASCOLI - Ora la Fortezza Pia s’illumina d’immenso. Una nuova luce che si accende anche per rendere più chiara e visibile la strategia dell’Arengo di puntare con tutti i crismi alla realizzazione di un nuovo polo di attrazione turistica proprio su quel colle che sovrasta la città. Un intervento anche identificativo del valore storico-architettonico del capoluogo, con l’antica struttura di difesa che adesso sarà visibile, quale cartolina promozionale, già transitando lungo l’Ascoli-Mare. Ma la valorizzazione di tutta l’area procederà, a seguire, con una serie di lavori per 5,3 milioni di euro – tra consolidamento delle mura urbiche e percorsi archeologici – per riqualificare tutta l’area, di grande interesse culturale, fino a Porta Gemina.

Con la prima accensione delle nuove luci puntate sulla Fortezza Pia, ieri sera, preceduta da un suggestivo spettacolo della Compagnia dei folli, si fa un ulteriore passo avanti per la creazione del nuovo polo turistico nell’area che sovrasta il cuore della città e si estende fino a Porta Romana. «La Fortezza – spiega il sindaco Marco Fioravanti - ha un valore importante sia a livello storico che turistico. Noi come amministrazione abbiamo investito molto per la riqualificazione, ottenendo anche 5,3 milioni di euro per la messa in sicurezza di tutto il bene monumentale e per la valorizzazione interna dello stesso. Con nuove luci abbiamo voluto far risaltare altri importanti beni architettonici della città, come piazza del Popolo, e adesso abbiamo acceso l’illuminazione della Fortezza dall’esterno per garantire una nuova immagine che sarà visibile e di grande impatto anche transitando sul raccordo autostradale all’altezza di Porta Cartara».

Gli obiettivi





«Perseguiamo gli obiettivi della riqualificazione e della valorizzazione della Fortezza Pia e di tutta l’area circostante – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Marco Cardinelli – già dai primi giorni dell’insediamento, con il nostro impegno dapprima per la fase progettuale e per l’intercettazione di importanti finanziamenti e poi con tutta una serie di interventi programmati e avviati, tra cui quello che ci ha portato ora a valorizzare adeguatamente lo storico immobile con l’attivazione della nuova illuminazione».

L'illuminazione





La nuova illuminazione della Fortezza Pia, attivata ufficialmente nel tardo pomeriggio di ieri, è tecnicamente basata su un doppio impianto, per un totale di una cinquantina di lampade di due diverse tipologie. Per tutto il perimetro della struttura sono dislocate luci bianche, con lampade led, che vanno ad illuminare in maniera permanente, dal basso verso l’alto, essendo incastonate a terra, tutte le mura. Un secondo impianto, invece, di tipologia “Rgb” essendo basato su luci multicolori, illuminerà la facciata della Fortezza rivolta verso sud, ovvero verso Porta Cartara, garantendo un effetto scenografico molto spettacolare, visibile anche dal raccordo autostradale dell’Ascoli-Mare. Questo secondo impianto verrà acceso in determinate occasioni o in coincidenza con eventi. L’intervento appena concluso rappresenta il secondo di tre stralci per un investimento complessivo di 530mila euro. Il terzo stralcio è già in corso con lavori nella zona della Torre del Cucco, appena sotto la fortezza. Poi seguiranno gli interventi per 5,3 milioni di euro all’interno della Fortezza stessa, sulle mura urbiche e per due percorsi archeologici.