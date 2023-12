PORTO SAN GIORGIO - Via libera a l progetto esecutivo dell’illuminazione dell’impianto sportivo di via D’Annunzio. Si tratta di un investimento di 180mila euro per la realizzazione dell’impianto d’illuminazione ed efficientamento energetico del campo sportivo di via D’Annunzio. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla giunta .

«Questi lavori permetteranno l’illuminazione sia del campo da calcio che della pista d’atletica -ha spiegato l’assessore allo Sport Fabio Senzacqua- . Tutto ciò è stato possibile grazie allo stanziamento della Regione di 100mila euro, somma che è andata ad aggiungersi agli 80mila euro del comune. L’approvazione ci permette di procedere all’assegnazione dei lavori entro il prossimo mese di gennaio. Consideriamo questa un’opera importante a cui teniamo particolarmente, i tempi della burocrazia sono spesso lunghi ma siamo riusciti, nel giro di un anno, a reperire fondi, arrivare al progetto definitivo e ad improntare la realizzazione nei prossimi mesi».

Impianto fotovoltaico e torri faro