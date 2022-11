ASCOLI - E luce sia. Ma luce monumentale, per esaltare la bellezza delle due principali piazze della città, ovvero piazza del Popolo e piazza Arringo, e le sinuosità architettoniche che fanno da cornice. Un intervento annunciato che ora prende corpo con l’avvio dei lavori per installare - cominciando proprio dalla piazza conosciuta come il salotto cittadino, ovvero piazza del Popolo – i primi nuovi punti luce dei 338 complessivi previsti proprio per valorizzare le due zone della città di maggiore impatto anche in chiave turistica.



I lavori



Da ieri mattina, infatti, sono iniziati i lavori per il posizionamento delle nuove lampade previste anche sugli edifici circostanti le piazze proprio per dare una luminosità nuova rispetto al sistema attuale. E andando, quindi, anche a fornire una risposta puntuale alle segnalazioni di qualche cittadino che riteneva soprattutto piazza del Popolo troppo buia. Ora si procede, dunque, con l’accensione di tutti i nuovi punti luce che è prevista nel nuovo anno, una volta completati i lavori. In realtà, il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli stanno seguendo tutta la questione ormai da diversi mesi, dopo aver recepito anche la proposta pervenuta dalla società Ascoli servizi comunali. Un’iniziativa sulla quale ora si è accelerato, una volta arrivata l’attesa fornitura delle lampade che si andranno ad utilizzare e dop aver ottenuto anche il benestare della Soprintendenza. «Con il sindaco – spiega l’assessore Cardinelli – abbiamo voluto andare a valorizzare ulteriormente le due principali piazze della città con una illuminazione monumentale molto suggestiva, che consentirà di garantire un ulteriore salto di qualità all’immagine di Ascoli, anche in chiave turistica. Saranno installati 338 nuovi punti luce che serviranno a potenziare la visibilità delle piazze puntando anche a valorizzare tutte le peculiarità architettoniche delle facciate di edifici importanti come, ad esempio, Palazzo dei capitani e Palazzo Arengo, ma anche degli altri immobili che incorniciano le piazze». Nello scorso mese di agosto, erano state effettuate le prime simulazioni del nuovo sistema illuminotecnico previsto per piazza del Popolo e piazza Arringo. E adesso è arrivato il momento di procedere con l’installazione dei 338 nuovi punti luce.



L’adeguamento



L’adeguamento dell’impianto di illuminazione sarà realizzato a spese della società Ascoli servizi comunali, mentre il Comune dovrà solo corrispondere una somma pari ad 80 euro all’anno per ogni nuovo punto luce. La nuova illuminazione dovrebbe esaltare maggiormente i fregi, i decori, e tutti gli elementi architettonici delle facciate perimetrali delle piazze, aggiungendo in corrispondenza degli architravi delle finestre sorgenti luminose a led con effetto lama di luce. Si utilizzeranno corpi illuminanti di ultima generazione e di dimensioni ridotte e quindi facilmente mimetizzabili, con tecnologia led in grado di ottenere eccellenti rendimenti cromatici anche grazie a sistemi ottici evoluti che garantiscono un alto comfort visivo.



I precedenti



In passato, un progetto per migliorare l’illuminazione di piazza del Popolo era stato realizzato nel 2004, con l’utilizzo di lampade Guzzini. Prima ancora, un altro intervento sempre per piazza del Popolo fu realizzato all’inizio degli anni ’90 con un progetto della Osram.