Torna l'incubo blackout: le vie di due quartieri sprofondano nel buio

SAN BENEDETTO - Mentre si attende l’installazione della ruota panoramica con 15mila luci colorate a Porto d’Ascoli si registra l’ennesimo blackout. Questa volta a farne le spese sono i residenti dei due quartieri Mare e Centro uniti dal sottopasso di via del Mare. Qui nel tardo pomeriggio di martedì, più precisamente intorno alle 19, la zona ad est del ponte ferroviario è rimasta completamente al buio. Vetture e motorini sfrecciavano, anche a velocità sostenuta, nell’oscuro sottopassaggio illuminato solo dai fari dei mezzi in transito.Avrebbero invece dovuto munirsi di una bella torcia i pedoni nell’attraversare un passaggio già di per sé molto stretto, ancor più temibile per via del blackout. Purtroppo è una situazione che si verifica a distanza di una ventina di giorni circa dalle ultime segnalazioni dei cittadini che avevano lamentato il fatto che il sottopasso era rimasto al buio per diverse notti.