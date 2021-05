Fumo da una sala di sterilizzazione, evacuato il blocco operatorio. Paura all'ospedale

SAN BENEDETTO - Il malfunzionamento di un dispositivo che addolcisce l'acqua dell'impianto di decalcificazione che si trova nella sala di sterilizzazione del blocco operatorio ha creato parecchio caos ieri pomeriggio al Madonna del Soccorso di San Benedetto.

Un malfunzionamento ha infatti generato una fitta coltre di fumo che ha invaso gli ambienti tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno predisposto l'evacuazione temporanea di alcuni operatori sanitari e si sono poi messi al lavoro per riportare la situazione in sicurezza. L'intervento è avvenuto poco prima delle 18 mentre i sanitari evacuati hanno potuto fare rientro in ospedale circa un'ora più tardi. Il lavoro dei pompieri è proseguito per almeno un'altra ora al fine di bonificare tutta l'area e far uscire tutto il fumo. Le altre zone del reparto, blocco operatorio compreso, non sono state interessata dal problema che è rimasto circoscritto alla sola sala di sterilizzazione.

