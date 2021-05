Non risponde al telefono da più di un mese: la famiglia cerca Raffaello operaio di soli 35 anni

SAN BENEDETTO - Un sambenedettese di 35 anni risulta scomparso da diverse settimane ormai a Stoccarda, in Germania. I suoi familiari hanno presentato denuncia ai carabinieri e si sono rivolti anche alla trasmissione “Chi l’ha Visto”.

LEGGI ANCHE:

La Samb calcio in lutto, è morto il dottor Capriotti legato alle più belle vittorie della società dei tempi d'oro

L’uomo, del quale è stato diramato soltanto il nome di battesimo, Raffaello, si è trasferito dall’inizio dell’anno a Stoccarda dove aveva trovato un impiego. Lavora infatti come operaio per una ditta che fa capo ad una società serba che opera in diversi paesi della Germania. La madre vive a San Benedetto del Tronto, insieme agli altri figli. L’ultima volta che ha sentito suo figlio è stato tramite un messaggio WhatsApp il 28 marzo 2021. In quel messaggio il figlio la rassicurava dicendole di stare bene anche se ammetteva di essere un po’ preoccupato per la situazione generale legata il Covid-19 e all’emergenza pandemica. Da quel giorno il cellulare risulta spento. Ha con sé i documenti ma non il cellulare. I familiari sono molto preoccupati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA