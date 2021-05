Paura alla stazione: paziente psichiatrico in fuga da un struttura si presenta con un coltello da cucina

SAN BENEDETTO - Paura questa mattina nel piazzale della stazione ferroviaria di San Benedetto del Tronto. Un paziente straniero con problemi psichiatrici, è fuggito questa mattina da una struttura di recupero e si è presentato in stazione con un coltello da cucina in mano. Ci sono stati momenti di terrore ma per fortuna sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria e del vicino commissariato di polizia, oltre agli operatori sanitari e il paziente è scappato.

