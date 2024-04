SAN BENEDETTO È uno dei pochi master 1000 del mondo, 10 in tutto, riservati a tennisti master: il Senko cup di Tokyo Itf se l’è aggiudicato il sambenedettese Giovanni Medori. L’atleta cinquantenne ha battuto in finale domenica l’australiano Stephen Dance per 6/2 6/3 dopo avers confitto in semifinale il francese Convers per 7/6, 4/6, 6/3.

Un grande risultato per Medori che è tornato a calcare i campi di tutto il mondo. Infatti dopo aver raggiunto anche la seconda posizione del ranking per la sua categoria di età negli anni scorsi, l’atleta del Circolo Tennis Montanari si era dovuto fermare per motivi personali. Ma, nei mesi scorsi ha ripreso gli allenamenti ricominciando a vincere e a portarsi in alto nella classifica. Al momento è al 13° posto ma c’è da scommettere che non si fermerà qui.