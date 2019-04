Guasto nel cantiere: molte vie del centro restano al buio per una notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SN BENEDETTO - Un guasto provocato da un cantiere dell'area ha provocato una notte al buio per parte del centro di San Benedetto. Per l'intera nottata tra lunedì e martedì, infatti, tutta l'area di viale Buozzi, via Pasqualetti, via Paolini e la zona del sottopassaggio di via Fiscaletti sono rimasti nell'oscurità più totale. Un fenomeno che ha interessato determinate strade e non altre. Dal Comune spiegano che la situazione è stata provocata da un guasto conseguente alla presenza di un cantiere edile che si trova in zona e che ha creato questo disservizio che avrebbe in parte interessato anche la nottata tra domenica e lunedì. «Sono state interrotte soltanto alcune linee - spiegano dal Comune - che nella giornata di oggi sono state ripristinate».