SAN BENEDETTO Si sono introdotti all’interno della palazzina uffici di via Mamiani, hanno smurato la cassaforte poi darsi alla fuga e far perdere le loro tracce. Ladri in azione, nella notte tra sabato e domenica scorsa, nella sede della Start di San Benedetto. Un furto in piena regola che i malviventi hanno compiuto indisturbati durante lo scorso fine settimana convinti, forse, di trovare all’interno della cassaforte dei soldi in contante.

Fortunatamente, però, il personale amministrativo dell’azienda di trasporto aveva provveduto a versare gran parte dei soldi sul conto corrente. Da quanto si apprende, sembrerebbe che all’interno ci fossero solo poche centinaia di euro, quelle solitamente usate come fondo cassa per poter sostenere eventuali spese necessarie allo svolgimento delle attività quotidiane. Su quanto accaduto stanno ora indagando le forze di polizia che, anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, anche di quelle presenti nelle vicinanze, di ricostruire i movimenti dei ladri e cercare di dare loro un volto.

Subito diretti verso la cassaforte

Dai primi elementi raccolti, sembrerebbe che i malviventi, una volta riusciti ad introdursi all’interno dello stabile, si siano diretti subito nella stanza dove c’era la cassaforte, senza focalizzare il loro raid ad altri ambienti o uffici.



Una volta individuata la cassetta di sicurezza, hanno provveduto a smurarla e a trafugarla per poi procedere alla sua apertura successivamente. Purtroppo, non è la prima volta che avvengono episodi simili. Quello messo a segno nella notte tra sabato e domenica è il terzo colpo portato a compimento all’interno della sede della sede di San Benedetto della Start ed anche su questo aspetto si sta soffermando l’attenzione degli inquirenti per capire se ci possano essere delle similitudini tra l’ultimo colpo e quelli messi a segno precedentemente. Un furto che ha provocato danni ma che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi.