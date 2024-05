SAN BENEDETTO Rosella Iobbi e la sua collezione di Barbie saranno protagoniste al festival di Cannes. L'associazione “Sul filo di un sogno” infatti sarà ospite nella città francese in occasione del festival di Cannes, all’inaugurazione della proiezione “Le Deuxième Acte” di Quentin Dupieux. L'emittente Ciadd News di Pasquale Sciandra in collaborazione con il programma “Paesi uniti della Sabina” di Paolo Polidori realizzeranno la trasmissione televisiva “Anime di carta” con interviste ai vip, presentata da Emanuela Petroni.

L’ospite d’onore

Ospite d'onore nella serata di giovedì sarà Rosella Iobbi, presidente dell'associazione “Sul filo di un sogno”, accompagnata dal vicepresidente Tommaso Iobbi e dall'inseparabile segretaria Nazarena Peretti. Rosella metterà in mostra parte della sua collezione di Barbie, e la bellissima performer di burlesque Veruska Puff andrà ad interpretare Barbie con tre diversi outfit: Barbie Ponytail, la prima Barbie in assoluto del 1959, Barbie Enchanted Evening del 1960 e Barbie day in the sun della collezione 'Hollywood movie' del 2000. “Sul filo di un sogno” è un'associazione che nasce nel 2010 dall’idea della sua fondatrice e presidente, Rosella Iobbi, per riunire tutti gli estimatori di Barbie.

Il museo

Rosella, ha allestito nel suo agriturismo di Ripatransone un vero e proprio museo di Barbie, il primo in Italia, che ospita oltre duemila esemplari originali Mattel. All’interno delle teche di vetro della stanza sono esposte Barbie di tutti i tipi, dalle più comuni alle edizioni limitate, vestite di abiti spesso di grande valore, realizzati da famosi stilisti. Rosella e la sua prestigiosa collezione di Barbie sono state spesso protagoniste di eventi e convention a tema in giro per l’Italia e hanno ottenuto anche premi e riconoscimenti.