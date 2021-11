San Benedetto, la Fiera di Santa Lucia raddoppia e diventa di due giorni. Per le luminarie è corsa contro il tempo

SAN BENEDETTO - Due giornate saranno dedicate alla fiera di Santa Lucia. Oltre al 13 dicembre, giorno della ricorrenza, anche il 12 che cade di domenica si terrà la tradizionale fiera. C’è grande attesa dal momento che lo scorso anno non si tenne a causa della pandemia.

Tema a cui è stata dedicata la riunione che ieri pomeriggio si è svolta in Comune alla presenza delle associazioni di categoria Confesercenti rappresentata da Antonia Fanesi e Peppe Talamonti, la Confcommercio con Maria Angellotti e Fausto Calabresi, la Cna con Franceso Balloni, Carmine Chiodi del Cidec assieme al neo assessore alle attività produttive Laura Camaioni affiancata dai direttori dei settori commercio e urbanistica Claudio Salvi e Germano Polidori.



Un primo incontro per gettare le basi per questo appuntamento con la tradizione che, da sempre, apre allo shopping natalizio. Saranno circa 200 le bancarelle presenti, di cui 170 già sono arrivate le richieste. Il percorso sarà quello di via Montebello fino a piazza Garibaldi e piazza San Giovanni, mentre verso est gli stand arriveranno fino a piazza Giorgini passando per viale Secondo Moretti e lungo viale Buozzi. Il Comune ha deciso di non far pagare la tassa di partecipazione, mentre si sta valutando se far sostenere la spesa per l’occupazione di suolo pubblico. Un occhio è puntato alla ripresa dei contagi quindi verrà applicato con rigore il piano emergenza e non è escluso che, come avverrà per la fiera di San Martino a Grottammare, possa essere richiesto anche il Green pass. «Saremo molto rigidi sul rispetto delle normative Covid – spiega l’assessore Camaioni – quindi mascherina e distanziamento, mentre sul Green pass ancora non è stato deciso nulla. Purtroppo non abbiamo avuto molto tempo per organizzarci, nei prossimi anni speriamo di poter realizzare maggiori eventi e soprattutto recuperare la tradizione». Per consentire il passaggio dei pedoni e soprattutto l’installazione degli stand, nei due giorni della fiera, saranno rimossi i dehors fuori dai locali.



Intanto l’assessore Camaioni si sta occupando anche degli eventi natalizi a partire dalle luminarie. Anche in questo caso si tratta di una corsa contro il tempo visto che si intende accendere e preparare tutti gli addobbi cittadini per il prossimo 8 dicembre. «Vogliamo far trovare San Benedetto al meglio per il Natale – prosegue l’assessore al commercio – a breve incontrerò anche i commercianti per poter mettere in agenda altri eventi». Nei prossimi giorni si terrà una riunione per i mercatini da allestire durante le festività ed è stata riconfermata la giostra dei primi del novecento in piazza Matteotti.

