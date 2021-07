Festa della Marina, no definitivo alla processione a terra. L’effigie della Madonna a bordo del “Nicola Andrea”

SAN BENEDETTO - No alla processione a terra, sì ad una serata di riflessione tra storia e fede. Tra conferme e novità, è stato ufficializzato il calendario dei riti religiosi per la Festa della Madonna della Marina, edizione 2021. Un’edizione che, per il secondo anni di fila, deve fare i conti con le restrizioni causate dall’emergenza Coronavirus.

Dunque, in accordo con le autorità civili, le autorità religiose hanno stilato un calendario essenziale, ma sempre ricco di opportunità per celebrare la Vergine tanto cara alla marineria sambenedettese. Vediamo i dettagli. Si parte nella serata di giovedì 22 luglio. Dalle ore 21, all’interno della cattedrale di piazza Nardone, è previsto un momento di raccoglimento e preghiera, al quale seguirà un incontro con l’esperto di storia locale Giuseppe Merlini.



Sì alla processione in mare

Poi arriviamo a sabato 24 luglio: alle ore 17.30, dalla banchina portuale Malfizia partirà la tradizionale processione nautica che vedrà coinvolta la flottiglia peschereccia locale. L’effige della Madonna viaggerà a bordo del Motopesca “Nicola Andrea”, armatori i fratelli Voltattorni. Monsignor Carlo Bresciani ed il sindaco Pasqualino Piunti onoreranno i morti in mare. Al rientro, sempre presso la banchina Malfizia, è prevista una messa, presieduta dal vescovo, con inizio alle ore 19. Per il giorno successivo: salta la processione che, dal porto, tradizionalmente riconduce in cattedrale l’immagine di Maria, Stella del Mare.



La messa sul sagrato

Si arriva così direttamente alle ore 19 di domenica 25 luglio, quando monsignor Bresciani presiederà un rito solenne, con i partecipanti che potranno trovar spazio all’aperto: sul sagrato della basilica diocesana. Nel sui messaggio ai fedeli, don Patrizio Spina cita un sonetto di Bice Piacentini: «Alla Madonna della Marina affidiamo tutta la gente di mare e quanti in questo nostro mare “lu ppiù lucente” arrivano per trovare serenità e ristoro». Riguardo al programma religioso, il parroco della Marina aggiunge: «Sono proposte, inviti, appuntamenti da vivere insieme, con semplicità e fede. Soprattutto con tanta vera passione per ciò che conta davvero».



Il tuffo nella storia

Come detto all’inizio, una delle novità del programma 2021 è l’appuntamento con l’archivista municipale Merlini. Facile prevedere che l’esperto proporrà una navigazione tra i secoli passati, andando a ritroso sia sulla Festa della Madonna della Marina, sia sulla storia della chiesa. A tal proposito: forse non tutti sanno che la prima chiesa parrocchiale della Marina non era quella odierna, bensì una (demolita a seguito dello straripamento dell’Albula del 1898) che sorgeva nell’attuale piazza Cesare Battisti, a due passi dall’ex palazzo comunale. Il nuovo luogo di culto venne inaugurato il 5 aprile 1908. Mentre occorre andare ben più indietro nei secoli per rintracciare gli albori della Festa della Marina. Le prime testimonianze risalgono al Seicento; anche se le fonti storiche consultate dall’archivista Merlini, indicano nel 1870 la prima edizione in chiave moderna, che poi ebbe la sua “consacrazione” definitiva al termine della Prima Guerra Mondiale, ossia verso la fine del primo decennio del Novecento.



Alle radici del turismo

Sempre sull’onda della storia locale: nell’ambito della Festa della Marina 2021 c’è anche un altro evento, questa volta su temi più laici. Sabato 24, dalle ore 21, il Circolo nautico sambenedettese (area portuale) fa da cornice a “La vela e l’ombrellino”: voci e immagini sui primi passi del turismo sambenedettese, con immagini di Franco Tozzi. Conduce: Giancarlo Brandimarti. L’iniziativa è curata dall’Utes: Università di tutte le età e del tempo libero. Ingresso libero, ma con prenotazione obbligatoria al: 347-6581180.

